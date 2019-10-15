Son Dakika Haberleri: Emet'te çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi
Son Dakika Spor Emet'te çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi

Emet'te çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi

2 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Emet'te çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü'nce Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Etkinliklere Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vekili Umut Işık ile birlikte katıldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri, Emet ilçesinde ilköğretim öğrencileri ile birlikte satranç, masa tenisi, hentbol, basketbol ve futbol gibi müsabakalarla başladı.


Spor bilinci ve kültürünün oluşturulmasını amaçladıklarını belirten Kaymakam Çiçek, "Amatör Spor Haftası kapsamında planlanan faaliyetler ile farkındalık oluşturularak, halkımızın ve gençlerimizin düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, spora başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanmasının sağlanması, ayrıca yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocuk ve gençlerimizin kendilerini daha iyi geliştirmelerini sağlamak amacıyla böyle etkinlikler düzenliyoruz" dedi.


Gerçekleşen etkinlikte öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenen Kaymakam Hasan Çiçek, oyunlara katılarak öğrencilerin mutluluğunu paylaştı. - KÜTAHYA

Hasan Çiçek, Kütahya, Emet, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:28 Kaynak: İHA
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