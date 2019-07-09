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Emet'te çevre yolu aydınlatma çalışmaları

1 saat önce

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Hügül ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Çevre yolu aydınlatma çalışmaları kapsamında OEDAŞ Kütahya İl Müdürü Kamil Uğur Mumcu'yu makamlarında ziyaret ettiler.

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Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Hügül ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Çevre yolu aydınlatma çalışmaları kapsamında OEDAŞ Kütahya İl Müdürü Kamil Uğur Mumcu'yu makamlarında ziyaret ettiler.

Emet- Tavşanlı yolu 26-51 kilometreleri arası yol kapsamında 6 kilometrelik Çökren yol bağlantısı yanında, Emet çevre yolu yapım çalışmaları ihale edilmiş ve yüklenici firma tarafından çalışmalara başlanmıştı. Aynı zamanda 8 kilometrelik heyelan nedeniyle göçen yolda da çalışmalarını yürüten firma, Emet çevre yolu çalışmalarına da kısa sürede başlayacak.

Emet çevre yolu yapımı çalışmaları kapsamında, Emet ilçe giriş ve çıkışları ile çevre yolu aydınlatmaları konusunda Kütahya İl Müdürü Mumcu ile bir araya gelerek, istişarelerde bulundular.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Çevre yolu yapım çalışmaları öncesi aydınlatma konularını görüşmek üzere İl Müdürü Mumcu'yu makamında ziyaret ettik.

Emet Tavşanlı yolumuzda nihai hedef, Hisarcık-Emet-Tavşanlı ve Çökren mevkiini kapsayan 26-51 kilometresinin arasının bu sene hızlı bir şekilde bağlantılarının sağlanmasına yönelik. Bu konuda karayolları bölge müdürlüğümüz, yüklenici firmamızın azim ve kararlı çalışmaları sürüyor. Bizlerde bu süreçte özellikle çevre yolumuzun yapımı öncesi ilçe giriş çıkış ve çevre yolumuzun aydınlatmaları üzerine il müdürümüzle isrtişarelerde bulunduk.Yapılacak çalışmalar kapsamında çevre yolu aydınlatmaları kadar, ilçe giriş çıkışlarımız ile ilgili düşünce ve projelerimizi aktardık. Kendilerine ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum. Çalışmalar tamamlandığında, çevre yolumuz ve ilçe giriş çıkışlarımızda Emetimize yakışır bir projemizi hayata geçirmiş olacağız "dedi.

Başkan Doğan ziyaret anısına Müdür Mumcu'ya çini tabak takdim etti. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:36 Kaynak: İHA
Hüseyin Doğan, Tavşanlı, Kütahya, Emet, Yaşam
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