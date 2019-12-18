Emet'te 'Dev orkinos' görenleri şaşırttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emet'te 'Dev orkinos' görenleri şaşırttı - Son Dakika

Emet'te 'Dev orkinos' görenleri şaşırttı

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir balıkçı tarafından sergilenen yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 250 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Emet'te 'Dev orkinos' görenleri şaşırttı, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir balıkçı tarafından sergilenen yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 250 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Uzun yıllardır balıkçılık yapan İsmail Şen, yaptığı açıklamada, "Ben böyle bir ağırlıkta balığı ilk defa görüyorum. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 250 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı Marmara denizinde avlandı. Bu balık bugüne kadar Kütahya'ya getirilen en büyük balıktır" dedi.

Orkinos balığının etinin lezzetli ve fiyatının uygun olduğunu ifade eden Şen, "Bu balıkların ağırlığı bir tona kadar ulaşabiliyor. Kılçıksız bir balıktır, orta kemiği vardır. Eti lezzetlidir. Fırında veya tavada pişirilmesi gerekiyor. Balığı temizleyip satışını yapacağız. Vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Kilogramını 35 liradan veriyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İsmail Şen, Marmara, Kütahya, Emet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın öğretmeni taciz eden zanlı tutuklanarak cezaevine kondu
Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı

Son Dakika Haberleri
16:55 Vali Yerlikaya İstanbul'da yaşayan göçmen sayısını açıkladı - Son Dakika
16:55 Bitlis kıran-8 operasyonunda pkk'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor - Son Dakika
16:55 Bursa uludağ'da arama çalışmaları bir ceset bulundu-2 - Son Dakika
16:55 Kocaeli gasp girişiminde bulundu - Son Dakika
16:50 KÖYDES çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 16:56:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emet'te 'Dev orkinos' görenleri şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]