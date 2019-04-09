Emet'te Ev Yangını
1 saat önce
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:05 Kaynak: İHA
'nın Emet
ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yarış köyünde 84 yaşındaki Ahmet Ali
Aksöz 'e ait tek katlı evde yangın çıktı. Yapılan incelemelerde yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Yangında can kaybı olmazken evin ve evde bulunan tüm eşyaların kullanılamaz hale gediği bildirildi.
Yangına, Emet Belediyesi
, Çavdarhisar
Belediyesi ve Emet Orman İşletmesi İtfaiye
ekiplerinin müdahale ettiği, şiddetli rüzgardan dolayı 3 saat süren çalışmalar sonucu yangının tamamen söndürüldüğü açıklandı. - KÜTAHYA
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