Emet'te ev ziyaretleri süresiz yasaklandı - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde Korona virüs vakalarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ev ziyaretleri, misafirlik, özel günler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi faaliyetleri süresiz yasakladı.

Türkiye'de insanları bir araya getiren misafirlik, akraba ziyaretleri, düğün, mevlit gibi etkinlikleri ilk yasaklayan ilçelerden olan Kütahya'nın Emet ilçesinde, yasaklar süresiz uzatıldı.

Alınan yeni kararlar hakkında açıklama yapan Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, "Daha önce alınan ve 14 Ekimden itibaren vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği etkinliklerin 15 günlüğüne yasaklandığı kararı süresiz uzattık.

Yaşanan sürecin sağlıklı yürütülmesi adına bu etkinliklerin 28 Ekim 2020 tarihinden itibaren sınırlandırılmasına (Nikah ve merasimlerin daha önceden belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmasına) karar verilmiştir " dedi. - KÜTAHYA