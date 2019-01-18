Son Dakika Haberleri: Emet'te Evinde Yaralı Bulunan Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti

Emet'te Evinde Yaralı Bulunan Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir kadın, evinde silahla çenesinden vurulmuş olarak bulundu.

Emet'te Evinde Yaralı Bulunan Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde bir kadın, evinde silahla çenesinden vurulmuş olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden S.K. (66) oğlu tarafından odasında çenesinden tüfekle vurulmuş olarak bulundu. 112 acil sağlık ekiplerine hemen haber veirlmesi üzerine yaralı S.K. önce Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahelesi burada yapılan S.K., daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı S.K burada yapılan tüm müdahAlelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emet Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

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