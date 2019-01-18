Emet'te Evinde Yaralı Bulunan Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir kadın, evinde silahla çenesinden vurulmuş olarak bulundu.

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir kadın, evinde silahla çenesinden vurulmuş olarak bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden S.K. (66) oğlu tarafından odasında çenesinden tüfekle vurulmuş olarak bulundu. 112 acil sağlık ekiplerine hemen haber veirlmesi üzerine yaralı S.K. önce Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



İlk müdahelesi burada yapılan S.K., daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralı S.K burada yapılan tüm müdahAlelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Emet Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

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