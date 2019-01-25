Son Dakika Haberleri: Emet'te Evlenme Oranları Arttı

Emet'te Evlenme Oranları Arttı

48 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde 2018 yılında bir önceki yıla oranla evlenmelerde ve doğum oranlarında artış görüldüğü, boşanmalarda azalma olduğu bildirildi.

Emet'te Evlenme Oranları Arttı, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde 2018 yılında bir önceki yıla oranla evlenmelerde ve doğum oranlarında artış görüldüğü, boşanmalarda azalma olduğu bildirildi.

2018 yılı sona ererken Emet ilçesinde yıl içinde 104 çift hayatlarını birleştirirken 35 çift ise boşandı. Her yıl yüzde 30 seviyelerinde gezen evlilik oranı yüzde 34 olarak gerçekleşirken, boşanma oranlarında ciddi bir düşüş yaşandığı görüldü.

2018 yılında 98 vatandaşın ölüm nedeni ile kayıtları düşerken, 158 bebek dünyaya geldiği açıklandı.Bebek doğumlarının bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında arttığı bildirildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Yaşam
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