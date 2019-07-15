Son Dakika Haberleri: Emet'te hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı
Son Dakika Yaşam Haber

Emet'te hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde, 2019 yılı Hac sezonunda Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek olan 35 kişilik Hac kafilesi dualarla uğurlandı.

Emet'te hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde, 2019 yılı Hac sezonunda Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek olan 35 kişilik Hac kafilesi dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek 35 hacı adayı için ilçe otogarında uğurlama töreni düzenlendi. Törende okunan Kur'an-ı Kerim, ilahi ve duanın ardından İmam Hatipler tarafından hac ibadetinin önemli bir ibadet olduğuna işaret edilerek, "Hac vazifelerini yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacı adaylarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hacı adaylarımız bizlerden de kutsal topraklara selam götürmelerini arzu ediyoruz. Allah herkese hacca gitmeyi nasip etsin" dediler.

Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları din görevlileri, yakınları ve vatandaşlar tarafından dualarla ve gözyaşlarıyla uğurlandı. - KÜTAHYA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kütahya, Emet, Hac, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un yeni müftüsü Mehmet Emin Maşalı oldu Oyuncu İrem Sak'ın iç çamaşırsız fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı Adnan Oktar'ın sapıklığının boyutları ortaya saçıldı: Bana gelecek kızlar iç çamaşırı giymesin 4'üncü kattan çıplak halde düşen kadın kurtarılamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 12:22:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emet'te hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]