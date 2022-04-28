Emet'te hareket halindeki araç yandı - Son Dakika
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Emet'te hareket halindeki araç yandı

28.04.2022 14:26
Emet'te hareket halindeki araç yandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde hareket halindeki otomobilde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Kütahya'nın Emet ilçesinde hareket halindeki otomobilde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, İsa S. yönetimindeki 43 FH 340 plakalı araç Karayolları mevkiinde seyir halindeyken motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Sürücüsünün hemen araçtan indiği yangını ihbar üzerine olay yerine gelen Emet Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu otomobilde maddi hasar oluştu. - KÜTAHYA

Emet'te hareket halindeki araç yandı
Emet'te hareket halindeki araç yandı
Emet'te hareket halindeki araç yandı
Emet'te hareket halindeki araç yandı

YORUMLAR
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Kütahya'da bir araçta 2 ruhsatsız tabanca ile 4 ayrı aranması olan şahıs ele geçirildi Kütahya'da bir araçta 2 ruhsatsız tabanca ile 4 ayrı aranması olan şahıs ele geçirildi TAKLA ATAN ARAÇTA 3 KİŞİ YARALANDI TAKLA ATAN ARAÇTA 3 KİŞİ YARALANDI

Kütahya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emet'te hareket halindeki araç yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emet'te hareket halindeki araç yandı - Son Dakika
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