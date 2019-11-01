Son Dakika Haberleri: Emet'te harfiyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Emet'te harfiyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Emet'te harfiyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

7 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde yol yapım çalışmasında meydana gelen kazada harfiyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Emet'te harfiyat kamyonu devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde yol yapım çalışmasında meydana gelen kazada harfiyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Emet çevre yolu yapım çalışmalarının olduğu bölgede meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Mahmut U. (65) yönetimindeki 16 NVR 57 plakalı harfiyat kamyonu yükünü boşaltmak üzereyken yan yattı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Mahmut U. 112 Acil Servis ekiplerince Emet Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:35 Kaynak: İHA
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