Emet'te Hutbe Okuma Yarışması - Son Dakika

Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması, Emet Babuk Bey Çarşı Camii'nde gerçekleştirildi.



Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arası, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Mesleki Yarışmaları'nın Kütahya il seçmeleri, Emet Merkez Babuk Bey Çarşı Camii'nde yapılan Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması ile sona erdi.



Başkanlığını Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar'ın yaptığı seçici kurulda, Dumlupınar Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Türkan, Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Hakkı Eeken, İmam Hatipler Halil Kılıç ve Ferhat Yıldırım görev yaptı.



Yarışma sonunda Kütahya Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Zengin birinci, Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Osman Öztürk ikinci ve Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Bülbül üçüncü oldu.



Program, yarışmalara katılan, derece elde eden öğrenci ve danışman öğretmenlerine belge ve hediyelerinin verilmesi ile sona erdi.



Daha sonra yarışmalara katılan tüm öğrenciler Emet'teki 9 camide cuma hutbelerini yerine getirdiler.



Yarışmada birinci olan Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Zengin 06 Mart 2020 tarihinde Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Kütahya'da yapılacak bölge yarışmasında ilimizi temsil edecek. - KÜTAHYA