Son Dakika Haberleri: Emet'te 'Hz. Peygamber ve Aile' konulu konferans
Son Dakika Yaşam Emet'te 'Hz. Peygamber ve Aile' konulu konferans - Son Dakika

Emet'te 'Hz. Peygamber ve Aile' konulu konferans

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Emet Şubesi tarafından "Hz. Peygamber ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Emet'te 'Hz. Peygamber ve Aile' konulu konferans, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Emet Şubesi tarafından "Hz. Peygamber ve Aile" konulu konferans düzenlendi.


Emet Termal Resort Otel Emeti Hatun Salonu'nda düzenlenen ve İstanbul Kadıköy Vaizi Ahmet Yılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa İlçe Müftüsü İsmail Çınar, Emet Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Hügül, Murat Uyanık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Program Saygı Duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. İzmit Merkez damlar camii müezzini Abdullah Çınar'ın Kur'an tilavetinin ardından açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü İsmail Çınar, 2019 Yılı Mevlidi Nebi haftasının ana temasının Hz. Peygamber ve aile olarak belirlendiğini belirtti.


Programa konuşmacı olarak katılan İstanbul Kadıköy Vaizi Ahmet Yılmaz, yatığı konuşmada, "Beşeriyetin kaynağı kadın ve erkektir. Bizler birbirimizi iyice tanımadan yuvayı kuruyoruz, ondan sonra birbirimizi ikna etmeye, birbirimizle savaşmaya başlıyoruz. Günümüzde kadın, erkek eşit mi? Tartışmasını yapıyoruz. Maden ocaklarında kim çalışıyor? Hiç hanımefendinin çalıştığını gördünüz mü? Demek ki kadın erkek arasında bir farklılık var. Algıda, acımada, sevgide, duyguda, düşüncede tamamen farklıyız" dedi.


Vaiz Ahmet Yılmaz, daha sonra Hz. Peygamberimiz ve ailenin önemi hakkında açıklamalarda bulunup örnekler verdi. - KÜTAHYA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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