Emet'te kaçak içki ve sigara operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emet'te kaçak içki ve sigara operasyonu - Son Dakika

Emet'te kaçak içki ve sigara operasyonu

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir evde yapılan aramada kaçak içki ve çok sayıda sigara ele geçirildi.

Emet'te kaçak içki ve sigara operasyonu, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir evde yapılan aramada kaçak içki ve çok sayıda sigara ele geçirildi.


Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla ilçe merkezinde bir adreste kaçak içki ve sigara olduğu bilgisine ulaştı. Gece yarısı yapılan operasyonda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen toplamda 11 adet içki ve 206 paket sigara ele geçirildi. Yapılan operasyon anında evde bulunan İ.K., M. K., ve İ. A.'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA

Emet, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:38 Kaynak: İHA
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