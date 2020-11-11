Emet'te kadınlar için istihdam

Kütahya'nın Emet İlçesinde kurulan Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi EMKO'nun hazırladığı 263 bin TL'lik projeye, Ticaret Bakanlığı'ndan 150 bin TL hibe desteği verileceği bildirildi.

Emet Belediyesi tarafından verilen destekle faaliyetlerini sürdüren EMKO, makine desteği projesi ile 150 bini hibe olmak üzere 263 bin TL'lik projeyi hayata geçirecek. Belediye bünyesinde projeleri tamamlanan kooperatif çini üretim, fırınlama, baskı,kalıplama ve boyama alanlarında makine ve ekipman alarak üretim hacmini geliştirecek.

Emet EMKO Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşe Ulusoy, yaptığı açıklamada, " Koop-des çerçevesinde Emet belediyesi desteği ile proje hazırladık. Ortaklarının enaz yüzde 90'ı bayan olan kooperatifler destekleniyordu. Kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'i hibe olarak verilen desteklerden faydalanmak için hazırlanan 263 bin TL tutarındaki projemizin 150 bin TL'si hibe olacak. Kooperatif ve ilçemize hayırlı olsun "dedi.

Alınacak hibe ve destek ile çini alanında baskı sistemine geçme, fırınlama ve kalıplama başta olmak üzere üretimi artırmaya yönelik makine ekipmanlarını çoğaltacaklarını ifade eden EMKO Başkanı Neslihan Türe, "EMKO olarak ilçemizde daha fazla bayan kardeşlerimize iş fırsatı sağlamak için çalışıyoruz. Bu konuda Emet belediyemiz gerekli her tür desteği veriyor. Belediyemiz teknik ekiplerince hazırlanan projemizle üretimimizi ve ürün çeşitlerimizi artıracağız. Hibe destek projemizin hayata geçirilmesinde katkılarından dolayı başta Kütahya Valimiz sayın Ali Çelik olmak üzere, İl Ticaret Müdürümüz sayın İsmail Hakkı Uygun'a Emet Belediye başkanımız sayın Hüseyin Doğan'a çok teşekkür ediyoruz. Kooperatifimize ve memleketimize hayırlı olsun "dedi. - KÜTAHYA