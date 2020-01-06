Emet'te karla mücadele - Son Dakika
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Emet'te karla mücadele

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde belediye ekipleri aralıksız çalışma yaptı.

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Kütahya'nın Emet ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde belediye ekipleri aralıksız çalışma yaptı.


Emet Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sabahın erken saatlerinde ilçenin ana yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışmları yapıldı. Ara sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayrıca Emet Karayolları ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında sabaha kadar aralıksız çalışma yaptı. Çalışmalar devam ediyor" denildi.


İlçede kar yağışından dolayı ilk e ortaokullarda eğitime bugün ara verildiği, liselerde ise eğitime devam edildiği açıklandı. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:22 Kaynak: İHA
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