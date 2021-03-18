Emet'te korkutan yangın - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen yangında, 3 katlı binanın bir dairesinde hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesine bağlı Gürpınar köyünde 3 katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangını görenler itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evde maddi hasar olurken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. - KÜTAHYA