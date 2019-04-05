Emet'te Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Hizmet Projesi Yıl Sonuna Kadar Devam Edecek

Kütahya
'nın Emet
ilçesinde Kaymakamlık
tarafından 2018 yılında uygulamaya konulan " Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Hizmet Projesinin " 31 Aralık
2019 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.
Kaymakam Hasan Çiçek
, konu hakkında yaptığı açıklamada, " Emet Kaymakamlığı tarafından 2018 yılında "Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Hizmet Projesi " hazırlanmış, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
Proje Dairesi Başkanlığınca onaylanarak, faaliyetlerine başlamıştı.
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen bu projenin finansmanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar
Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmakta olup, 2019 yılı Ocak ayında sunmuş olduğumuz projemizin onaylanması ile birlikte faaliyetlerimiz, 01 Nisan 2019 tarihi itibarı ile başlamış olup, 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecektir" dedi.
Çiçek, "Projenin amacı, korunmaya muhtaç yaşlı vatandaşlar ile engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yaşadıkları ev, kullandıkları giysi ve mutfak eşyalarının temizlikleri yapılarak, hem muhtaçlarımıza yardımcı olmak, hem de bu işi yapacak kadın çalışanlarımıza geçici de olsa bir gelir sağlamaktır.
Yapılan hane ziyaretleri esnasında 3294 sayılı kanun kapsamında olan İlçemiz merkezi ve 8 köyümüzden 20 vatandaşımız tespit edilmiş olup, temizlik hizmetleri 31 Aralık 2019 proje bitim tarihine kadar dönemsel olarak yerine getirilecektir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA