Emet'te lahit mezarı bulundu - Son Dakika

Emet'te lahit mezarı bulundu

KÜTAHYA'nın Emet ilçesi Akpınar Mahallesi'nde boş lahit mezar bulundu. Jandarma ekiplerince koruma altına alınan lahidin hangi döneme ait olduğu Kütahya Müze Müdürlüğü'nce yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Emet ilçesinde ava çıkan İsmail Elmacı, Akpınar Mahallesi Makıfça mevkiinde lahit mezar olduğunu fark ederek jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekiplerince koruma altına alınan lahitin çevresinde yapılan incelemede, bir lahit mezar kapağı bulundu. Özellikle antik çağda zengin, kral ya da ailesinden insanların ölülerini gömdükleri sandık şeklindeki mezarın Kütahya Müze Müdürlüğü'nce yapılacak incelemenin ardından kesin döneminin belirleneceği ifade edildi.