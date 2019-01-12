Son Dakika Haberleri: Emet'te Liseler Arası Satranç Turnuvası Sona Erdi

Emet'te Liseler Arası Satranç Turnuvası Sona Erdi

54 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet-Hisarcık Bölgesi Gençler Satranç Turnuvası finalleri gerçekleştirildi.

Emet'te Liseler Arası Satranç Turnuvası Sona Erdi, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet- Hisarcık Bölgesi Gençler Satranç Turnuvası finalleri gerçekleştirildi.

Emetspor binasında yapılan final müsabakaları oldukça çekişmeli ve heyacanlı geçti.

Müsabakalar sonunda Gazi Emet Anadolu Lisesi birinci, 15 Temmuz Şehit Anadolu Lisesi ikinci, Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncü, Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü ve Emet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi beşinci oldu.

İlk 3 dereceye giren okulların ilde yapılacak müsabakalara katılmaya hak kazandığı açıklandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:53 Kaynak: İHA

Kütahya, Hisarcık, Emet, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin Peşinde Olduğu Alberth Elis: Fenerbahçe Çok Büyük Bir Takım Bülent Uygun, Choupo-Moting'in Beşiktaş'ta Oynamak İstediğini İddia Etti

Çağla Büyükakçay Yarı Finalde Elendi Houston Rockets, James Harden'ın Müthiş Performansıyla Cleveland'ı Devirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 12:47:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emet'te Liseler Arası Satranç Turnuvası Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]