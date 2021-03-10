Emet'te marketlerde fiyat demetimi

Kütahya'nın Emet ilçesinde market ve üreticilerde "Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi" (TÜFİS) kapsamında, fiyat takibi yapıldığı bildirildi.

Eme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında, ilçemizde fiyat takibi çalışması gerçekleşmiştir. Market ve üreticilere rutin ziyaret yapılarak, gıda ve tarımsal ürün piyasalarında fiyatların üreticiden tüketiciye kadar takibi yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın daha ekonomik alım yapabilmesi için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA