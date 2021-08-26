Emet'te marketlerde fiyat kontrolü

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce güvenilir gıda için marketlerdeki denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Teknik personelimiz tarafından marketlerdeki belirlenmiş ürünlerin Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemine girişi için marka ve fiyat takibi yapıldı. Buradaki amaç; Bakanlık tarafından market, hal, aracı ve pazar izlemeleri toplanan veriler ile istatistiki değerlendirmeler ve raporlamaların yapılması, tarım ürünlerinin fiyatlarının üreticiden tüketiciye kadar takibinin yapılması ve bu doğrultuda oluşturulacak politikalara destek vermektir" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA