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Emet'te "Milli Birlik Günü" - Son Dakika

Emet'te "Milli Birlik Günü"

16.07.2021 14:30
Emet'te

Kütahya'nın Emet ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlikler 15 Temmuz Demokrasi meydanında, Demokrasi yürüyüşü ile başladı. Emet belediyesi tarafından yürüyüşe katılanlara Türk Bayrağı dağıtıldı. Sloganlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından meydanda kurulan platformdaki etkinliklere geçildi.

15 Temmuz programına Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, MHP İlçe Başkanı Mustafa Mecit, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Kur'an tilavetinin ardından, İlçe müftüsü İsmail Çınar tarafından dualar edildi. Daha sonra programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı sinevizyon gösterisi ile yayınlandı.

Günün anlam ve önemini belirten protokol konuşmalarında halka hitap eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,15 Temmuzda Türk Milletinin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği belirtti. Başkan Doğan" Tarih darbeye 'Dur' denilen demokrasi destanının nasıl gerçekleştiğini, Başkomutanımız olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ferasetini, milletimizin cesaret ve dirayetini, aziz kahramanlarımızın vatan uğruna nasıl şehit düştüğünü altın harflerle yazmıştır. 15 Temmuz tarihin en büyük demokrasi derslerinden biridir. Bu dersten gün geçtikçe öğrenecek ve öğretecek daha çok şeyimiz var, Tarih, iman ve bayrağı için tankın önüne çıkma kudretini gösterenlerin kahramanlığını asla unutmayacaktır. Tarih, 15 Temmuz'da savaş uçakları ve tanklara tekbir sesleriyle karşılık veren şehitlerimizi her zaman hatırlatacaktır" dedi.

FETÖ/PDY mensubu hainler tarafından aziz milletimize, hükümetimize, gazi meclisimize ve emniyet birimlerimize yapılan kanlı darbe girişimini, beşinci yıl dönümünde bir kez daha şiddetle ve nefretle kınayarak, lanetlediklerini belirten Kaymakam Çiçek, "Kanlı darbe girişimine karşı, 15 Temmuz gecesi bu aziz millet, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek, tüm farklılıklarını, tüm renklerini, tüm meşreplerini bir kenara bırakmış, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet diyerek bir yürekte, bir bütün halinde iradesine sahip çıkmış, ihanet şebekesini bozguna uğratmıştır. Günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile de "Bu Aziz Vatan Sahipsiz Değil" mesajını tüm dünyaya emsali görülmemiş bir biçimde bir kez daha haykırmıştır "dedi.

Protokol konuşmalarının ardından 15 Temmuz belgeseli sinevizyon gösterisine geçildi. Daha sonra programda İlahi sanatçısı Ahmet İnce ve semazenler sahne aldı. İlahi sanatçısı İnce'nin semazenler eşliğinde söylediği ilahiler, ve ekibin seslendirdiği kahramanlık türküleri büyük bir beğeniyle izlendi. Program sonunda ise sahne alan sanatçılara Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından günün anısına çini tabak ve çeşitli hediyeler takdimi yapıldı. Meydandaki program 00.13'te okunan Selalar ile sona erdi.

Gecede Emet Belediyesi, Emet AK Parti İlçe Başkanlığı, Emet Türk Kızılay Şubesi tarafından halka çeşitli ikramlarda bulunuldu. - KÜTAHYA

Emet'te Milli Birlik Günü
Emet'te Milli Birlik Günü
Emet'te Milli Birlik Günü
Emet'te Milli Birlik Günü
Emet'te Milli Birlik Günü
Emet'te Milli Birlik Günü
Emet'te Milli Birlik Günü

15 Temmuz, Hisarcık, Kütahya, Milli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Emet'te 'Milli Birlik Günü' - Son Dakika


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