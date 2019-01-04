Emet'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Hastane Caddesinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre İsmail Cin(18) yönetimindeki 43 PC 100 plakalı motorsiklet ile Ahmet Şahin Karakoç (24) idaresindeki 34 BOU 166 plakalı araç çarpıştı.



Kazada motorsiklet sÜrücüsü İsmail Cin yarlandı.



Yaralı Cin 112 Acil Servis Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA

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