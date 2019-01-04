Son Dakika Haberleri: Emet'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Emet'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

11 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Emet'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hastane Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İsmail Cin(18) yönetimindeki 43 PC 100 plakalı motorsiklet ile Ahmet Şahin Karakoç (24) idaresindeki 34 BOU 166 plakalı araç çarpıştı.

Kazada motorsiklet sÜrücüsü İsmail Cin yarlandı.

Yaralı Cin 112 Acil Servis Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:52 Kaynak: İHA

Kütahya, Emet, 3. Sayfa
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