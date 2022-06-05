Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Gürpınar köyü Alabayır mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 3,5 dekar kadar alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Emet'te orman yangını, 3,5 dekar alan zarar gördü - Son Dakika

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