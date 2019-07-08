Emet'te Osmanlı Hamamı yenilendi
1 saat önce
Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan Osmanlı Hamamı'nda tadilat, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanarak hizmete açıldığı bildirildi.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:13 Kaynak: İHA
'nın Emet Belediyesi
tarafından ilçe merkezinde bulunan Osmanlı Hamamı'nda tadilat, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanarak hizmete açıldığı bildirildi.
Belediye tarafından yapılan açıklamada, Osmanlı hamamında bakım, onarım ve tamirat çalışmalarının bitirildiği ve erkek ve kadınlara hizmet saatlerinin de yeniden düzenlendiği açıklandı.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan
yaptığı açıklamada, "Şifa kaynağı Osmanlı Hamamı'nda başlattığımız çalışmayı bir ayda bitirdik. Birçok cilt rahatsızlığı ve romatizmal hastalıklara şifa kaynağı Osmanlı Hamamı modern bir görüntüye kavuşturuldu ve hizmete tekrar açıldı. Şimdi ise Osmanlı hamamı sınırlarında bulunan özel banyoları tadilata aldık. Belediye olarak, vatandaşlarımızın şifalı kaplıcalarımızdan en iyi şekilde yararlanması için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - KÜTAHYA
İngiliz televizyon yıldızı Katie Price, Osmanlı torunu Boris Johnson'a davette göğüslerini gösterdi
Kütahya'da azot fabrikasında şiddetli patlama meydana geldi
Kütahya'da azot üretim tesisinde patlama 1 yaralı
Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu