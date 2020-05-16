Emet'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 43 PA 643 plakalı Ş.A. yönetimindeki araç ile, 43 AAZ 184 plakalı A.K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ş.A, ile motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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