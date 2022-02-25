Emet'te otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde kaygan yolda otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şükrü K. (35) yönetimindeki 64 FB 684 plakalı araç Emet ilçesine bağlı Çerte köyü yakınlarında kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sonucu takla atarak şarampole devrildi.

İhbar sonrası kaza yerine sağlık ekipleri, Emet Belediyesi ve Emet Bor İşletmesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ayakları şoför mahalline sıkışan şoförün annesi Nazire K.'yı sıkıştığı yerden Emet Bor İşletmesi kurtarma ekipleri çıkardı. Ayaklarında kırıklar olduğu belirlenen Nazire K. ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (MA-EFE-) - KÜTAHYA