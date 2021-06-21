Son dakika haberi: Emet'te sağanak yağış sele neden oldu - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış bazı mahallelerde sele neden oldu. İlçede bazı mahallelere 5 saattir elektrik verilemiyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularından dolayı kaldırım taşları yerinden söküldü ve ilçedeki bazı mahallelere 5 saattir elektrik verilemediği bildirildi.

Emet Belediyesi ekipleri, bozulan yolları düzeltme ve yollarda biriken sel artıklarını temizleme çalışmalarına iş makinalarıyla aralıksız devam ediyor.

Öte yandan OEDAŞ ekiplerinin, elektrik kesintisi olan mahallelerde sorunun giderilmesi için çalışmalara devam ettiği bildirildi. İlçenin alt kısmında bulunan Emet Çayı kenarındaki tarlaları su bastığı, hasar tespit çalışmalarının gün ağarınca yapılacağı bildirildi. - KÜTAHYA