Emet'te Sağlık Kompleksi Fizibilite Projesi" Kabul Edildi
1 saat önce
Emet Kaymakamlığı Proje Biriminin, "Emet'te sağlık kompleksi Fizibilite projesi" Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi.
Emet
Kaymakamlığı Proje Biriminin, "Emet'te sağlık kompleksi Fizibilite projesi" Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi.
Zafer Kalkınma Ajansı 2018 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Emet Kaymakamlığı Proje Biriminin yazdığı "Emet'te sağlık kompleksi fizibilite projesi" desteklenmeye hak kazandı ve bütçe tahsis edildi.
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek kabul edilen ikinci proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Proje kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı mali desteği ile İlçemizin termal sağlık, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi potansiyeli tüm yönleri ile ele alınacak. Profesyonel, alanında deneyimli bir firma eli ile kapsamlı bir fizibilite raporu elde edilerek yatırımcılara ulaşılacak. Yatırımcıların İlçemize yönelmesinin temelleri atılacaktır." dedi
Çiçek, "TR33 Bölge planında stratejik önem başlığı altında yer alan sağlık turizmi, turizm sınıfları arasında tüm dünyada yükselen bir değer konumundadır. Termal
kaynaklar açısından Türkiye
çapında önemli bir yere sahip olan Bölge, sağlık turizmi ve termal turizmin gelişmesi açısından önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Bölgede var olan bu potansiyelin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, Bölge turizm gelişiminin ivme kazanması ve turizm aktivitelerinin tüm mevsimlere dağılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda, termal turizmin gelişiminin teşvik edilmesi ve sistemli bir şekilde sağlık turizm alanlarının geliştirilmesi önceliklidir. İlçe ekonomisi ve istihdam olanaklarının artması için güçlü yanlarımızdan birinin de termal turizm potansiyeli olduğunu biliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:34 Kaynak: İHA
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