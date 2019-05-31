Son Dakika Haberleri: Emet'te şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar yemeği
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Emet'te şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar yemeği

1 saat önce

Kütahya'nın Emet Kaymakamlığı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla, şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar yemeği düzenlendi.

Emet'te şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar yemeği, System.String[]
Kütahya'nın Emet Kaymakamlığı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla, şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar yemeği düzenlendi.

İftar yemeğine Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, eşi Songül Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir, Emniyet Müdür Vekili Gökhan Yıldırım, Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği Başkanı Ali Duayan, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Kaymakam Hasan Çiçek, şehit yakınları ve gazilerin bulunduğu masaları ziyaret ederek onlarla tek tek ilgilendi. Davetlerine icabet ettikleri için teşekkür eden Çiçek, ihtiyaç ve sorunlarını dinledi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek yapmış olduğu konuşmada, "Şehit ve gaziler, şanlı geçmişimizle aramızdaki en güçlü bağdır. Onların bize emaneti olan şehit yakınlarımızın acılarını ve sorunlarını paylaşmak ve her zaman yanlarında olmak bizim için görevin ötesinde büyük bir onurdur. Vatanı için şehit ve malul olan kahramanlarımız, devletin varlığının güvencesi ve sembolü olarak sonsuza değin milletin gönlünde yaşayacaktır. Davetimize icabet ederek, soframıza onur bahşettiniz. Hepinize, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu mübarek Ramazan akşamında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize milletçe şükran duygularımızı ifade ediyorum" diye konuştu.

İftar yemeği sonrasında Kaymakam Hasan Çiçek tarafından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:33 Kaynak: İHA
Yaşam
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