Emet'te sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetlendi

Kütahya'nın Emet ilçesinde polis ekipleri, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu ve broşür dağıttı.



2 saat boyunca yapılan uygulamada, sürücüler yürürlüğe giren uygulamayla ilgili bilgilendirildi.



Ekipler, seyir halindeki araçta sigara içmenin dikkat dağıttığını ve araçta bulunan diğer yolcuları rahatsız ettiğini uygulama noktasında durdurdukları sürücülere anlattılar.



Durdurulan sürücü ve yolculara, polisin hazırladığı bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - KÜTAHYA