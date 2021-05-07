Emet'te tarım alanlarında süne ile mücadele - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından süne ile mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Süne mücadelesi kapsamında sürvey çalışmaları teknik personellerimiz tarafından yürütülmektedir. Süne zararlısı buğdayda önemli zarar yapabilir. Sürvey çalışmalarımız devam ediyor. Sürveyler sonucunda sünenin zarar eşiğini geçtiği bölgeler tespit edilerek çiftçimize duyurular yapılacaktır. Ancak yapılan çalışmaların amacına ulaşabilmesi için çiftçilerimizin gerekli duyarlılığı göstererek arazilerinde ilaçlı mücadele yapmaları gereklidir" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA