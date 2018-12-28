Son Dakika Haberleri: Emet'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Emet'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

28 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin şarampole kayması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Emet'te Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin şarampole kayması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Emet Karayolu'nun 31. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Eyüp Gülmez (51) yönetimindeki 43 U 0125 plakalı otomobil, dikkatsizlik ve tetbirsizkik sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Eyüp Gülmez yaralandı. Yaralı Gülmez, 112 Acil Servis Ekiplerince Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.(YD-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:52 Kaynak: İHA

Eyüp, Kütahya, Emet, 3. Sayfa
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