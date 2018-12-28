Emet'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
28 dakika önce
Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin şarampole kayması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya
'nın Emet
ilçesinde otomobilin şarampole kayması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı
- Emet Karayolu'nun 31. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Eyüp
Gülmez (51) yönetimindeki 43 U 0125 plakalı otomobil, dikkatsizlik ve tetbirsizkik sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Eyüp Gülmez yaralandı. Yaralı Gülmez, 112 Acil Servis
Ekiplerince Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.(YD-EFE) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:52 Kaynak: İHA
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