Son Dakika Haberleri: Emet'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Emet'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

42 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Emet'te Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emet ilçesi Günlüce Köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emet istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan İbrahim K. yönetimindeki 43 AAJ 686 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, otomobilde bulunan Ş.K. yaralandı.

Yaralı Ş.K, 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:17 Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Emet, 3. Sayfa
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