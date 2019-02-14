Son Dakika Haberleri: Emet'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Emet'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Emet'te Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Emet-Çavdarhisar karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Çavdarhisar istikametinden Emet istikametine gelmekte olan Barış K'nın idaresindeki 43 LH 650 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek yola yan yattı. Kazada araç sürücüsü Barış K. yaralandı.

Kazada yaralanan Barış K. 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:32 Kaynak: İHA

Kütahya, Emet, 3. Sayfa
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