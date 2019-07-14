Emet'te trafik kazası: 1 yaralı
5 saat önce
Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:13 Kaynak: İHA
'nın Emet
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Emet ilçesi Etibor kavşağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.Ö. (39) idaresindeki 43 PL 347 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü İ.Ö. yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servisi ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA
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