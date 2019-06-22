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Emet'te trafik kazası: 1yaralı

24 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen Tır kazsında 1 kişi yaralandı.

Emet'te trafik kazası: 1yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen Tır kazsında 1 kişi yaralandı. Kazada konteynerler yola savruldu trafik bir süre durduruldu.

Kaza Emet - Tavşanlı yolu Bahatlar yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 43 PN 686 plakalı Süleyman Karasu(49) yönetimindeki konteyner yüklü Tır, Emet- Tavşanlı yolu Bahatlar mevkiindeki keskin virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan Tır sürücüsü Süleyman Karasu 112 Sağlık Ekiplerince Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karasu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazada yola savrulan konteynerler dolayısıyla trafik kısa bir süre durduruldu. Konteynerlerin vinç ile kaldırılmasının ardından Jandarma ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:36 Kaynak: İHA
Karasu, Kütahya, Emet, 3. Sayfa
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