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Emet'te trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Emet'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emet - Çavdarhisar yolu Çerte mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Altan Ş. (48) idaresindeki 06 TC 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole kaydı. Kazada araç sürücüsü Altan Ş. ve oğlu Yusuf Sefa Ş. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servisi Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Emet Çavdarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA
Çavdarhisar, Kütahya, Emet, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:46 Kaynak: İHA
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