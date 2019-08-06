Emet'te trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:46 Kaynak: İHA
'nın Emet
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Emet - Çavdarhisar
yolu Çerte
mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Altan Ş. (48) idaresindeki 06 TC 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole kaydı. Kazada araç sürücüsü Altan Ş. ve oğlu Yusuf Sefa Ş. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servisi Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Emet Çavdarhisar Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA
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