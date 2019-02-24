Son Dakika Haberleri: Emet'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Emet'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

9 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Emet'te Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emet - Tavşanlı yolunun Çöğürtlen mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Emet-Tavşanlı karayolunun Çöğürtlen mevkiinde Osman P. (28) yönetimindeki 43 PA 155 Plakalı otomobil ile Adem C. yönetimindeki 43 U 5368 Plakalı araç Emet -Tavşanlı karayolunun Çöğürtlen mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, Araç şoförleri Adem C. ve Osman P. ile araçta yolcu olarak bulunan İlyas T. (33) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis Ekiplerince Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:13 Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Emet, 3. Sayfa
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