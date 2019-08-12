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Emet'te trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Emet'te trafik kazası: 3 yaralıKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Emet'te trafik kazası: 3 yaralı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Emet ilçesi Ashaboğlu Kavşağında meydana geldi.
Mehmet Elitok idaresindeki 03 KE 551 plakalı otomobil ile İsmail Yıldız'ın kullandığı 34 HJ 240 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüleri Mehmet Elitok ve İsmail Yıldız ve araçta yolcu olarak bulunan Yılmaz Elitokyaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz Elitok Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların tedavisine Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde devam edildiği bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yerel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 08:15 Kaynak: İHA
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