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Emet'te trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Emet'te trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Emet Çavdarhisar yolunun 37. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 43 AAP 267 plakalı Yakup K. yönetimindeki araç kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Kazada Araç sürücüsü Yakup K., Emine K., Hacer K., torunları Bediha B.K., Feriha B.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan araç sürücüsü İsmail K., Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:35 Kaynak: İHA
Araç, Kütahya, Emet, 3. Sayfa
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