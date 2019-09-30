Emet'te trafik uygulaması
1 saat önce
Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Çavdarhisar ilçesi yol ayırımında Jandarma İlçe Komutanlığı Trafik Tim ekiplerince yapılan yol uygulamasına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:46 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Çavdarhisar ilçesi yol ayırımında Jandarma İlçe Komutanlığı Trafik Tim ekiplerince yapılan yol uygulamasına katıldı.
Yapılmakta olan araç ve şahıs sorgulaması ile kimlik kontrolü uygulamasını yerinde inceleyen Kaymakam Hasan Çiçek, ekiplerden bilgiler aldı.
Yapılan uygulama sırasında, araç sürücüleri ve yolcularla kısa süreli sohbet eden Çiçek, onlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve uygulama hakkındaki fikirlerini aldı. - KÜTAHYA
Çiftleşme döneminde bölgelerini genişletmeye çalışan iki vaşağın karşılaşması saniye saniye kaydedildi Hatay'da canı sıkılan bir kişi süs havuzlarına şampuan döktü Survivor'un eski yarışmacısı Serenay Aktaş, Mucize Doktor'un kadrosuna dahil oldu Mısır televizyonu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ayağına gitti