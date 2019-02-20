Emet'te Umre Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Emet ilçesinde, Emet Müftülüğü organizasyonu ile umre ziyareti gerçekleştirecek olan 44 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Emet ilçesinde, Emet Müftülüğü organizasyonu ile umre ziyareti gerçekleştirecek olan 44 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı.



Emet Merkez Akpınar Camii İmam Hatibi Mustafa Şimşek'in önderliğinde yola çıkan gurubu uğurlamak için çok sayıda vatandaş Emet otagarında toplandı. Düzenlenen törende din görevlilerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim ve ilahilerden sonra Akpınar Camii İmam Hatibi Mustafa Şimşek'in yaptığı duanın ardından, umre yolcuları yakınları ile vedalaştıktan sonra tekbirler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama törenine Belediye Başkanı Mustafa Koca, Siyasi Partilerin Belediye Başkan Adayları, İlçe Başkanları ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

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