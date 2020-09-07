Emet'te uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde uyuşturucu imal ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günlüce köyü yakınındaki terk edilmiş tarlada bir şüphelinin kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, tarlada 1233 kök kenevir ele geçirdi. Şüpheli E.A'nın Tavşanlı ilçesindeki evinde yapılan aramalarda ise 25 gram esrar ile kenevir tohumları bulundu.

Gözaltına alınan E.A, Emet Jandarma Komutanlığına götürüldü.