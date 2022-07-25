Emet'te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Emet'te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

25.07.2022 20:57
Emet'te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Küreci ile Samrık köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan yoğun mücadele ile kontrol altına alınırken, yanan alanlar havadan görüntülendi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Küreci ile Samrık köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan yoğun mücadele ile kontrol altına alınırken, yanan alanlar havadan görüntülendi.

Emet Orman İşletme Müdürlüğü Değirmisaz İşletme Şefliği sınırlarında çıkan yangın, 26 helikopter, 9 uçak, 8 dozer, 19 tanker, 78 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 greyder, 3 ekskavatör, 13 treyler, 10 ilk müdahale aracı, 485'i orman personeli olmak üzere 800'e yakın görevlinin cansiperane mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının verdiği hasar ise gün ağardığında ortaya çıktı. Yanan alanlar dronla ve yangın kulesinden görüntülendi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, bölgedeki ekiplerin yoğun gayretiyle yaklaşık 270 hektarlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını belirtti. 24 saate varmadan tüm kurumların da desteği ile yangına karşı mücadelenin tamamlandığını söyleyen Dündar, "Yarınlarımız olan ormanlarımızı korumak uğruna kendini alevlere siper eden, gecesini gündüzüne katarak yangınlara karşı mücadele veren orman kahramanlarımıza ve emeği geçen tüm kurum ve STK'lara teşekkür ediyorum" dedi.

(Mustafa Akçay/İHA)

YORUMLAR
500
Eskişehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Eskişehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Eskişehir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı Eskişehir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emet'te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
19:57 Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı! Adeta iğne ipliğe dönmüş
19:21 Rangers, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmazı kadrosuna kattığını resmen açıkladı! Siyah beyazlılar bonuslarla 6 milyon 250 bin euroyu kasasına koyacak
19:05 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:38 Fener'in eski futbolcusu Rami'den skandal prim iddiası: Türk menajerle çalışırsam primin teknik direktör ile paylaşılacağı söylendi
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
18:05 Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı
17:56 Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, hayatını kaybetti
17:47 Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü! Acı haber eşine verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 20:57:27. #1.13#
SON DAKİKA: Emet'te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement