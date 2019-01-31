Son Dakika Haberleri: Emet'te Yangın

Emet'te Yangın

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

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Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Kapaklıca Mahallesi'nde Semih ve Nezih Karakadıoğlu kardeşlere ait 3 katlı binada henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Emet Belediyesi itfaiyesi, Etibor ve Orman İşletme itfaiye ekipleri müdahale etti.

3 saatte kontrol altına alınan yangında 3 katlı evde hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla bitişikte bulunan ahşap binalara yangının sıçraması önlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:41 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kütahya, Emet, 3. Sayfa
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