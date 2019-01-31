Emet'te Yangın
1 saat önce
Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Kütahya
'nın Emet
ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Kapaklıca Mahallesi'nde Semih ve Nezih Karakadıoğlu kardeşlere ait 3 katlı binada henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Emet Belediyesi
itfaiyesi, Etibor ve Orman İşletme itfaiye ekipleri müdahale etti.
3 saatte kontrol altına alınan yangında 3 katlı evde hasar oluştu. İtfaiye
ekiplerinin yoğun çabasıyla bitişikte bulunan ahşap binalara yangının sıçraması önlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:41 Kaynak: İHA
Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına, İtfaiyeci Abileri Yetişti
Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı
Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi
Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası Kamerada!