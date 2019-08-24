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Emet'te yaya kaldırımı yapım ve boyama çalışmaları

1 saat önce

Kütahya'nın Emet Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin muhtelif yerlerinde yaya kaldırımı yapım ve boyama çalışmalarını sürdürüyor.

Emet'te yaya kaldırımı yapım ve boyama çalışmaları, System.String[]

Kütahya'nın Emet Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin muhtelif yerlerinde yaya kaldırımı yapım ve boyama çalışmalarını sürdürüyor.


Gerek araç gerekse yaya trafiğinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Emet Belediyesi Zabıta Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün tespit ettiği noktalarda ve okul önlerinde yaya geçitleri ve mevcut geçitlerin bakımları yapılıyor.


Çalışmalardan amacın, sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde yaya önceliğine vurgu yapan yer işaretlemeleri ile dikkatlerinin daha üst düzeye çıkarılarak yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak olduğu belirtilirken, yaya kaldırımlarına park eden araç sürücülerine de cezai işlem uygulanıyor.


Emet ilçesi içerisinde birçok noktaya yaya geçidi düzenlemesi yapılırken, önümüzdeki haftalarda sıkı denetimlerle, yaya geçitlerine park yapan araç sürücülerine cezai işlemler uygulanacağı bildirildi.(YD-EFE) - KÜTAHYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Emet Belediyesi, Kütahya, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:58 Kaynak: İHA
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