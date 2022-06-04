Emet'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Emet'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

04.06.2022 08:36
Emet'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı sanılan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Kütahya'nın Emet ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı sanılan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Aydıncık köyü Yayla mevkii 4 No'lu bölmede yıldırım düşmesi sonucu çıktığı sanılan orman yangını Emet Orman İşletme Müdürlüğü, Örencik ve Çavdarhisar Orman İşletme Şefliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. - KÜTAHYA

Emet'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Emet'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Emet'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Emet'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Çavdarhisar, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emet'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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