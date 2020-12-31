Emet'te yol çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde yoğun bir çalışma ile devam eden ilçe girişi yol genişletme ve kavşak çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, yaptıkları açıklamada, "Hava şartlarının uygun devam etmesi durumunda yol yapım ve kavşak çalışmaları 10 veya 15 gün içerisinde tamamlanacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun dediler. - KÜTAHYA