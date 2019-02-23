Son Dakika Haberleri: Emet'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Emet'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Emet'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emet- Tavşanlı Karayolu Çöğürtlen Mevkii'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ali E.'in idaresindeki 06 BKK 488 plakalı otomobil ile İsmail E. yönetimindeki 43 LG 429 plakalı araç ve 43 LP 047 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.

Kaza'da 43 LG 429 plakalı araç sürücüsü İsmail E. ve aynı araçta bulunan Ömer A. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis Ekiplerince Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:01 Kaynak: İHA

Kütahya, Emet, 3. Sayfa
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